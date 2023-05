A Foggia intitolata una scuola per adulti a David Sassoli

(ANSA) - FOGGIA, 15 MAG - È stato intitolato alla memoria di David Sassoli il centro provinciale 'Istruzione Adulti 1 Foggia'. La scuola del capoluogo dauno è tra le prime realità in Italia che lega il suo nome al giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso l'11 gennaio 2022 all'età di 66 anni. Nei giorni scorsi era stato intitolato un istituto comprensivo statale a Bologna.

All'evento di questa mattina, coordinato dalla dirigente del Cpia 1 Foggia, Antonia Cavallone, erano presenti tra gli altri il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il parlamentare europeo M5S, Mario Furore e l'arcivescovo della diocesi di Foggia-Bovino monsignor Vincenzo Pelvi.

"E' una scuola di eccellenza che insegna agli adulti: non c'è onore maggiore - ha dichiarato Piemontese - che si potesse tributare al mai troppo rimpianto presidente del Parlamento europeo". Piemontese ha espresso le congratulazioni ad Antonia Cavallone, "per le competenze e la passione vera che si respirano nei corridoi e nelle aule di una scuola modello nella promozione dei valori dell'accoglienza, dell'integrazione, della solidarietà, come ci hanno esemplarmente fatto capire le parole trascinanti di Mamadou Diakité". Il riferimento del vicepresidente è al discorso che, prima di lui, aveva rivolto alla platea un giovane cittadino della Costa d'Avorio, arrivato a Borgo Mezzanone e, che adesso, fa l'attore e lavora nella compagnia teatrale 'Bottega degli Apocrifi'.

Il vicepresidente ha ricordato anche il messaggio legato all'innovazione che Sassoli trasmise nel suo ultimo discorso da presidente del Parlamento europeo. (ANSA).