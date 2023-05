Comunali: 51 Comuni al voto in Puglia, c'è anche Brindisi

(ANSA) - BARI, 14 MAG - Sono 51 i Comuni pugliesi al voto oggi e domani per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Tra i 51 Comuni c'è anche un capoluogo di provincia, Brindisi, dove a confrontarsi sono quattro candidati: l'uscente Riccardo Rossi (Verdi e Sinistra italiana), Roberto Fusco (sostenuto da Pd e M5S), Giuseppe Marchionna (che potrà contare sull'appoggio del centrodestra e di Azione) e Pasquale Luperti (Movimento Regione Salento). Sono in tutto quattordici le liste per un totale di 441 candidati al consiglio comunale.

Il centrosinistra, quindi, si presenta spaccato, con Si e Verdi che hanno deciso di puntare sul sindaco uscente, mentre Pd e M5S hanno optato per Fusco.

Tra gli altri comuni più grandi dove si vota ci sono Altamura (70mila residenti, nel Barese) dove la partita sarà giocata tra Donato Laborante, Michele Moramarco, Giovanni Loporcaro, Antonio Petronella e Carlo Vulpio. A uno di loro toccherà sostituire Rosa Melodia, l'ex sindaca che si è dimessa qualche mese fa. E Bisceglie, nella Bat: quattro candidati alla carica di sindaco: Francesco Spina, Vittorio Fata, Francesco Napoletano e l'uscente Angelantonio Angarano. Chiamati alle urne anche i residenti di Monopoli, nel Barese (quattro candidati: Angelo Annese, Angelo Papio, Pietro Brescia e Paolo Comes). (ANSA).