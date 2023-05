In Puglia 22 bandiere blu, quattro in più rispetto al 2022

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Sono 22 le località pugliesi, quattro in più rispetto allo scorso anno, che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per la qualità del loro ambiente, da parte della ong internazionale Foundation for Enviromental Education (Fee), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.

Le new entry sono Gallipoli (Lecce), Leporano (Taranto) e i comuni foggiani di Vieste e delle Isole Tremiti.

La provincia pugliese con più riconoscimenti è quella di Lecce che ne ha sei: oltre a Gallipoli premiati i comuni di Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò. Segue poi quella di Foggia con cinque (insieme alle due citate Vieste e Tremiti, anche Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta). Quattro quelle per la provincia di Taranto (Castellaneta, Maruggio, Ginosa e proprio Leporano) e tre nel Brindisino (Fasano, Ostuni e Carovigno). Due Bandiere Blu a testa, infine, per le province di Bari (Polignano a Mare e Monopoli) e Barletta-Andria-Trani (Margherita di Savoia e Bisceglie).

Solo la Liguria, con 34 località (due in più rispetto al 2022) segna più Bandiere Blu rispetto alla Puglia, mentre a 19 ci sono Campania, Toscana e Calabria. Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro. (ANSA).