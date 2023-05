Colto da malore, muore Sindaco delle Tremiti Calabrese

Colto da malore, muore improvvisamente il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia) Giuseppe Calabrese. E' accaduto ieri sera a Roma dove si era recato nel pomeriggio per seguire le vicende amministrative del Comune tremitese.

Un vero e proprio colpo per la comunità isolana che oggi è in lutto per il primo cittadino.

Secondo testimonianze raccolte, nella giornata di ieri Calabrese aveva partecipato ad un funerale e poi era partito per Roma dove in tarda serata è stato colto da un malore improvviso che non gli ha dato scampo.

Era stato eletto il 13 giugno del 2022 ma aveva nella sua carriera politica era già stato sindaco dell'arcipelago tremitese.