Uccide figlia: migliorano le condizioni della moglie ferita

(ANSA) - BARI, 11 MAG - È in miglioramento il quadro clinico di Tefta Malaj, la donna di 39 anni sfuggita alla furia omicida del marito, Taulant Malaj, che la notte tra sabato e domenica scorsi a Torremaggiore (Foggia) ha ucciso la figlia di 16 anni Jessica e Massimo De Santis, barista di 51 anni che considerava l'amante della moglie. Tefta è sopravvissuta all'aggressione del marito perché difesa da sua figlia.

La 39enne è ricoverata nel reparto di Chirurgia generale del policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate nell'aggressione. "La paziente si presenta in buone condizioni generali e non ci sono segni di complicanze postoperatorie e aa ripreso l'alimentazione", si apprende dall'ospedale. La donna è costantemente seguita anche dall'equipe degli psicologi ospedalieri. (ANSA).