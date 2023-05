Reimpiantato a Bari arto amputato da motosega

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Un uomo di 74 anni del Brindisino è tornato a muovere le dita di una mano dopo un intervento chirurgico d'urgenza per il reimpianto di un braccio che gli era stato reciso da una motosega. L'intervento, durato oltre sei ore, è stato eseguito nel Policlinico di Bari dove, nella sala operatoria hanno lavorato due equipe: una di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica diretta Giuseppe Giudice e l'altra di ortopedia e traumatologia, diretta da Biagio Moretti.

Il 74enne era stato ricoverato nel presidio barese lo scorso 26 marzo quando è arrivato senza un braccio e dopo aver perso una notevole quantità di sangue. Il team multidisciplinare ha lavorato contemporaneamente sull'arto amputato "sia a livello del III prossimale sia a livello del moncone da preparare al reimpianto", spiegano dal Policlinico.

Inoltre, viene evidenziato in una nota, i chirurghi plastici hanno preparato le strutture anatomiche lesionate mentre i chirurghi ortopedici hanno effettuato la sintesi ossea del radio e dell'ulna. Subito dopo, le strutture anatomiche tendinee e muscolari flessorie ed estensorie sono state riconnesse con conseguente ricostruzione microchirurgica di arterie, vene e delle strutture nervose: è stato così ottenuto il reimpianto completo dell'avambraccio amputato.

Il paziente è rimasto per quasi una settimana in ospedale dopo l'intervento per i controlli finalizzati al monitoraggio della vitalità dell'arto. È stato dimesso in buone condizioni cliniche ed è in grado di muovere parzialmente le dita della mano dell'arto reimpiantato. Ora, ha intrapreso un percorso di riabilitazione assistita e la completa rigenerazione neuromuscolare avverrà non prima di 18 mesi: solo dopo potrà tornare a compiere la maggior parte delle attività manuali.

(ANSA).