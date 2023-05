Innovazione digitale, a Bari il Business Marketing Talk

(ANSA) - BARI, 11 MAG - "Siamo molto orgogliosi di ospitare la prima edizione del Business Marketing Talk. In questi anni Bari si è specializzata nel settore dell'innovazione digitale, anche grazie all'arrivo, negli ultimi due anni, di 16 aziende con capacità assunzionale di oltre 6.500 persone. Un dato che ha portato Bari tra le prime dieci città d'Italia Tech Cities, luoghi in cui si concentra l'81% delle offerte di lavoro del settore information technology". A dirlo è il sindaco di Bari Antonio Decaro, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival nazionale di innovazione digitale, in programma nel capoluogo pugliese il 19 e 20 maggio.

"Un posizionamento - ha concluso il primo cittadino - merito della ricerca, della formazione, di una visione che le istituzioni hanno avuto in questi anni e che ci conferma che un altro Sud è possibile". Il festival è organizzato e promosso da Jcom Italia, agenzia di marketing presente a Bari e Milano, e patrocinato dal Comune di Bari.

Per Marco Guaragnella, co-funder JCom Italia, l'evento sarà "un'opportunità di cultura legata al mondo del digitale e dell'innovazione. Gli speaker che saranno protagonisti daranno un contributo importante per costruire un percorso di formazione pragmatico, che crei consapevolezza del fatto il digitale è ormai un must per tutte le attività". (ANSA).