I 60 anni della casa editrice Adda, 'Patrimonio di Bari'

(ANSA) - BARI, 11 MAG - "Da 60 anni la casa editrice Adda racconta la storia della nostra città in tutte le sue forme e in tutte le sue evoluzioni, valorizzando le vicende e le imprese di tanti baresi e pugliesi che quella storia hanno contribuito a scriverla nel corso della propria vita. Il nostro augurio è che possa continuare a farlo anche per le prossime generazioni": con queste parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha consegnato all'imprenditore Giacomo Adda una targa per celebrare i 60 anni di attività nel mondo editoriale. "Uno straordinario operatore culturale - ha continuato - cultore della bellezza e cittadino appassionato. Giacomo Adda ha custodito la memoria della nostra città trasformando un impegno personale e civile in patrimonio collettivo".

Era il 1963 quando Mario Adda fondò la casa editrice con l'intento di valorizzare il ricco patrimonio storico-artistico non solo della Puglia, ma di tutto il Mezzogiorno. Da allora tre generazioni ne hanno curato il ricco catalogo, attraversando le profonde trasformazioni che il mercato editoriale ha conosciuto in questi anni.

Nonostante le difficoltà del settore, la casa editrice barese - racconta Giacomo Adda, figlio del fondatore - può contare su pubblicazioni dai contenuti introvabili in rete, caratterizzate da un apparato iconografico e da un impianto creativo estremamente ampi e curati. "Sulla città di Bari - prosegue l'imprenditore - abbiamo pubblicato titoli per ogni tipologia di lettore: dai bambini agli adulti fino ai cultori della storia e dell'architettura locale. A breve pubblicheremo anche un volume pensato appositamente per le scuole medie, consapevoli che agli insegnanti spetta la responsabilità di raccontare la nostra città ai più piccoli. Oggi Bari è una città internazionale, una meta europea che ha bisogno di strumenti utili a veicolarne l'immagine e la storia: di qui la scelta di pubblicare anche in lingua inglese. La Adda editore continuerà a lavorare con dovizia e responsabilità per portare avanti la nostra missione".

(ANSA).