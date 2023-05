Emiliano incontra l'ambasciatore di Danimarca

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato questa mattina l'ambasciatore di Danimarca in Italia Anders Carsten Damsgaard. Durante il colloquio si è discusso delle possibilità di collaborazione tra il territorio e le Istituzioni con la Danimarca, in particolare nei settori del turismo, delle energie rinnovabili, della blue economy e della green economy.

Il presidente Emiliano ha ricordato che, tra le missioni della Puglia, c'è quella di cooperare, scambiare informazioni e conoscenze e creare le condizioni affinché si possano favorire investimenti in Puglia.

All'incontro erano presenti anche l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, il console di Danimarca a Bari, Giovanni di Cagno Abbrescia, e i funzionari dell'Ambasciata, Enrico Carloni (Energy Expert), Rino Festi (Senior Trade Advisor), Elia Morciano (Sector Expert - Water Technology Advisory) e Andreas Herfelt (Water Technology Advisory). (ANSA).