Caro affitti: In Puglia 45% studenti aventi diritto ha alloggio

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Negli ultimi tre anni il 45% degli studenti universitari fuori sede in Puglia che ne hanno diritto ha ottenuto uno degli alloggi messi a disposizione dalla Regione nelle diverse residenze universitarie. Attualmente i posti letto disponibili attraverso Adisu Puglia sono 1.336 (in sei residenze) a Bari, 159 (in due strutture) a Foggia (con altri 65 nell'hotel Whitehouse), 349 (in cinque residenze) a Lecce, dove sono appena stati inaugurati altri 68 posti nell'hotel Zenit, e 30 in un'unica struttura a Taranto.

Secondo quanto riferito dall'assessorato regionale alla formazione e lavoro, la Regione ha aumentato gli investimenti, stanziando quasi tre milioni e mezzo di euro nel bilancio di previsione 2022-2024 per la creazione di 80 posti nell'ex caserma Cimarrusti di Lecce, 92 nel palazzo Frisini di Taranto e altri 52 nella sede della Cassa mutua artigiani di Brindisi.

Altri alloggi universitari, fa sapere la Regione Puglia, sono previsti nell'ambito degli interventi finanziati con il Pinqua, che prevede la creazione di 21 nuovi posti letto nell'ex sede dell'istituto di ragioneria Marconi di Brindisi, 36 nel palazzo Calò di Taranto e 18 nell'ex Galateo di Lecce. Sempre nel capoluogo salentino il progetto regionale di ampliamento della residenza Ennio De Giorgi, approvato dal Comune di Lecce, aumenterà i posti a disposizione degli studenti, passando da 106 a 258. "Fra governo e Regioni dovrebbe esserci un maggiore confronto - commenta l'assessore a Formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo -. L'ho ribadito in presenza del ministro Valditara, su aspetti legati all'istruzione, e intendo farlo anche con la ministra Bernini alla quale sto inviando una lettera aperta". Leo evidenzia il "bisogno di un'università inclusiva, dobbiamo far sì che gli studenti vivano le città e abbiano tutti la possibilità di poter studiare serenamente senza dover alle volte rinunciare a questo diritto per le difficoltà economiche". (ANSA).