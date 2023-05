Uccide la figlia: legali, ha avuto crollo psicologico

(ANSA) - FOGGIA, 10 MAG - "Ha confermato le dichiarazioni rese ai pm" domenica pomeriggio, ai quali aveva confessato il duplice omicidio, e poi non è riuscito a proseguire l'interrogatorio perché "si è bloccato in uno stato di choc.

Stamattina avrebbe voluto rendere altre dichiarazioni ma ha avuto un crollo psicologico e ha pianto disperato. Era disperato per la figlia". E' quanto riferiscono all'ANSA i legali Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, a termine dell'udienza di convalida del fermo di Taulant Malaj, 45enni albanese accusato di aver ucciso domenica scorsa a Torremaggiore la figlia 16enne Gessica, e il presunto amante della moglie De Santis. (ANSA).