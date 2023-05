Sport e lotta tumore al seno, torna a Bari 'Race for the Cure'

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Sport, prevenzione e lotta contro i tumori al seno. Sono gli obiettivi della Race for the Cure che, domenica 14 maggio, torna a Bari per la 17esima volta. Alla presentazione della corsa organizzata dalla Susan G. Komen Italia fra gli altri il sindaco Antonio Decaro, il fondatore della Susan G. Komen Italia Riccardo Masetti, la presidente nazionale Daniela Terribile, la presidente del comitato Puglia Linda Catucci e l'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese.

L'inaugurazione del 'Villaggio della salute' è prevista venerdì 12, alle 15, in piazza Prefettura. Lo spazio resterà aperto fino alle 20 per poi riaprire sabato (dalle 9 alle 20) per consentire di partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

Domenica il Villaggio aprirà alle 8 per agevolare le ultime iscrizioni e prepararsi alla partenza della gara benefica (alle 10) lungo due percorsi: la passeggiata di due chilometri e la corsa competitiva di cinque.

All'interno del Villaggio saranno eseguiti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili.

Saranno inoltre offerte prestazioni di dermatologia, ecografia alla tiroide, ginecologia, senologia, misurazione della pressione, della glicemia, mentre ci sarà un corner dedicato alla genetica con i test che quest'anno saranno estesi agli uomini con storia neoplastica personale o familiare.

Sarà disponibile anche un team di 68 ostetriche per consulenze di prevenzione, perimenopausa e menopausa, trattamento e cura delle cicatrici post interventi, oltre al corso di primo soccorso per imparare gesti salvavita e manovre di disostruzione in caso di emergenza. (ANSA).