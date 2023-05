Il Papa saluta un giovane 'spiderman' a Piazza San Pietro

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 MAG - Papa Francesco, al termine dell'udienza generale a Piazza San Pietro, ha salutato un giovane con il costume di Spiderman.

E' Francesco Tarantino, un giovane di Carapelle (Foggia). Ha 19 anni, è stato malato da bambino e ha vissuto lungo tempo in ospedale. Ora, guarito, si traveste da Spiderman per far sorridere i bambini malati. (ANSA).