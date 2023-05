Uccide figlia: zia, il bimbo chiede della mamma

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 09 MAG - Ha chiesto ripetutamente della mamma e della sorellina Gessica il piccolo Leonardo, di 5 anni, figlio di Taulan Malaj, l'uomo accusato del duplice omicidio della figlia e del presunto amante della moglie e del tentato omicidio della moglie compiuti a coltellate nella notte tra sabato e domenica scorsi a Torremaggiore (Foggia). Il bimbo è stato affidato alle cure degli zii paterni: "Il piccolo sta bene, è sereno" - racconta la zia Muskj -. "Gli manca tanto la sua mamma. Noi gli abbiamo detto che tornerà presto - racconta la donna -". Di quella sera in cui il bimbo, che si è nascosto dietro il divano mentre il padre accoltellava la sorella Gessica e la mamma dopo aver ucciso il presunto amante della moglie Massimo De Santis, non ne parla. Non chiede neppure del padre.

"Ora non è il momento di dargli alcuna spiegazione. Ora Leonardo deve stare sereno. Gli ho comprato dei giocattoli per distrarlo", conclude (ANSA).