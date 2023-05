Uccide figlia: domani udienza convalida fermo, l'11 le autopsie

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 09 MAG - Si terrà domani mattina l'udienza di convalida del fermo di Taulant Malaj, il 45enne panettiere albanese accusato di aver ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Torremaggiore, la figlia Gessica, di 16 anni, e Massimo De Santis, di 51, l'uomo che riteneva essere il presunto amante della moglie. L'indagato, in carcere da domenica, ha tentato di accoltellare anche quest'ultima, Tefta, 39enne anche lei di origine albanese colpendola con sei fendenti. La donna è ricoverata in prognosi riservata: le sue condizioni di salute non permettono ancora di essere ascoltata dagli inquirenti. Il colloquio con i magistrati avverrà non prima di venerdì.

Intanto per giovedì mattina è stata programmata l'autopsia sui corpi delle due vittime. La ragazzina da una prima ispezione sarebbe stata colpita con una decina di coltellate; 20 quelle inferte, invece, a Massimo da parte di Malaj. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato trovato nell'auto del presunto assassino perché - a dire dello stesso indagato - aveva intenzione di fuggire. (ANSA).