Uccide figlia: arrestato, video fatto senza motivo particolare

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 09 MAG - "L'ho fatto così, non c'è un motivo particolare". E' quanto avrebbe detto Taulant Malaj, 45 anni, il panettiere albanese accusato di duplice omicidio e di tentato omicidio avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Torremaggiore (Foggia) al pubblico ministero, in riferimento al video che l'uomo ha girato riprendo i cadaveri della figlia Gessica 16 anni e del presunto amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis. Video che il 45enne ha, poi, inviato ad un amico ad Imola e che è stato acquisito già dagli investigatori.

"In quel momento avevo il diavolo in testa", ha aggiunto Malaj riferendosi alle circostanze relative al duplice omicidio ed al ferimento della moglie. (ANSA).