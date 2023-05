Uccide figlia: arrestato, chiamai subito mio fratello

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 09 MAG - Dopo aver ucciso la figlia Jessica e Massimo De Santis, che riteneva essere l'amante della moglie, Taulant Malaj ha chiamato il fratello per raccontargli ciò che aveva appena commesso. E' quanto emerge dal racconto del 45enne, reo confesso, al pubblico ministero a poche ore dal duplice omicidio e dal ferimento della moglie compiuti nella notte tra sabato e domenica a Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Il 45enne avrebbe contattato il fratello dicendogli di: "aver ucciso mia moglie, mia figlia e l'amante di mia moglie".

Lo stesso Taulant Malaj ha riferito al pubblico ministero che il fratello non si sarebbe presentato immediatamente a casa sua per paura, ma solo dopo l'arrivo dell'ambulanza. (ANSA).