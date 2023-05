Scritte No vax sui padiglioni del Policlinico di Bari

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Ancora "No vax" in azione, questa volta a Bari dove hanno imbrattato le mura dei padiglioni del Policlinico. "Vax = morte", "Malori improvvisi? Sono Vax uccisi", "Covid19=Truffa": queste alcune delle scritte che hanno deturpato numerose facciate delle cliniche, tra cui le malattie infettive, la nefrologia, una navetta del trasporto pubblico interno dell'Amtab, pensiline delle fermate e alcuni muri perimetrali. Tutte con vernice rossa, firmate con doppia "V" cerchiata.

"La pandemia da Covid è finita grazie al vaccino, purtroppo non siamo riusciti a trovare una analoga profilassi efficace per l'endemia di stupidaggine e contro la malafede. È un atto vile e indegno, che denunceremo, chiedendo un risarcimento ai responsabili", sono le prime parole di condanna del direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. "Gli attacchi contro i vaccini - aggiunge - sono una negazione della realtà e offendono la memoria delle vittime e il sacrificio degli Italiani e dei professionisti che si sono battuti in prima linea contro una malattia subdola e sconosciuta". (ANSA).