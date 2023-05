Decaro riceve in dono icona di San Nicola

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Una nuova tavola di San Nicola arricchisce le mura di Palazzo Città a Bari. Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto un'icona raffigurante l'effigie del vescovo di Myra, donata alla città di Bari da Mimmo Camassa, artista conosciuto per le sue rielaborazioni delle antiche tecniche dell'arte iconica bizantina.

"Siamo onorati di ricevere questo dono in questi giorni speciali - ha commentato il sindaco -. L'icona di San Nicola è per noi un simbolo identitario prima ancora che artistico, che con grande piacere esporremo nelle sale comunali così da rendere l'opera patrimonio di tutti i baresi".

"Siamo felici che l'artista Mimmo Camassa abbia rivolto il suo sguardo e prestato la sua arte all'icona del nostro santo patrono, riconosciuta in tutto il mondo e - ha concluso - portatrice di valori di accoglienza, solidarietà e di pace".

