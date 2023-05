La festa di S.Nicola continua, la statua portata in mare

(ANSA) - BARI, 08 MAG - Dopo il corteo storico e lo spettacolo danzante diretto da Elisa Barucchieri che ieri hanno caratterizzato la prima delle tre giornate per i festeggiamenti di San Nicola, patrono di Bari, le celebrazioni sono riprese presto questa mattina con la processione per le vie del centro cittadino della statua del Santo. Dopo la messa tenuta sul molo del porto vecchio dedicato al patrono e la benedizione, la statua in è stata imbarcata su un peschereccio per la tradizionale benedizione della gente di mare e lo spettacolo pirotecnico. Solo in serata la statua sarà riportata a terra e in processione raggiungerà piazza del Ferrarese dove sarà esposta sul palco allestito appositamente e si accenderanno le luminarie che ornano la piazza. Alle 22, un altro spettacolo con fuochi d'artificio chiuderà il penultimo giorno di festa.

Alle cerimonie di questa mattina hanno partecipato, oltre alle autorità religiose, il sindaco di Bari, Antonio Decaro e il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Si può avere fede o meno - ha commentato Emiliano in un post - ma la festa di San Nicola è comunque la festa in cui si celebra la grandezza dell'umanità: l'umanità è grandissima, alle volte straordinaria e altre volte misera e insopportabile. In questi giorni godiamoci la grandezza dell'umanità". "A te, San Nicola, protettore dei naviganti - ha scritto invece Dacaro sui social - affidiamo la buona riuscita delle imprese audaci che attendono la nostra città con la speranza che la tua guida possa placare le tempeste e far cessare i pericoli che incontreremo. Insieme troveremo la forza e il coraggio per guardare con fiducia al nostro futuro". (ANSA).