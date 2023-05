Coldiretti Puglia, cresce l'export del cibo made in Puglia

(ANSA) - BARI, 08 MAG - È record di vendite all'estero dei prodotti agricoli made in Puglia. Con un aumento del 16% rispetto al 2021, vino, pasta, olio e ortofrutta salgono sul podio degli alimenti pugliesi più venduti fuori dai confini nazionali, con il territorio barese a fare da capofila. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia sui dati Istat Coeweb sul commercio estero relativi al 2022, diffusi in occasione di Tuttofood alla Fiera di Milano a Rho.

Particolarmente rilevanti i risultati di olio e vino.

L'olivicoltura pugliese, la più grande fabbrica green del Mezzogiorno d'Italia con 60 milioni di ulivi, ha registrato un aumento delle vendite del 34,4%. Cresce anche il comparto vinicolo (+10,4%), con il boom in particolare nel Regno Unito con un +68% (nonostante la Brexit) e negli Stati Uniti (+24%).

Per sostenere il trend di crescita dell'enogastronomia made in Italy, sottolinea Coldiretti, serve ora agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo. L'andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare - insiste Coldiretti - con una più efficace tutela nei confronti della "agropirateria" internazionale, il cui valore è salito a 120 miliardi. (ANSA).