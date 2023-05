In Salento spunta fiore giallo-rosso, 'natura tifa per il Lecce'

(ANSA) - LECCE, 07 MAG - Anche la natura in Salento sembra fare il tifo per il Lecce impegnato questa sera in casa nel match salvezza col Verona. Una gerbera metà gialla e metà rossa è spuntata a Borgagne, frazione di Melendugno. Il fiore è stato notato tra un migliaio di altri esemplari provenienti da un vivaio del Nord Salento che sono stati consegnati all'associazione 'Sunrise onlus' per la festa della mamma di domenica prossima. Un'insolita anomalia cromatica che è subito stata notata dai volontari che stavano impacchettando la gerbera e che hanno preso il fiore come un simbolo portafortuna per la partita di questa sera. (ANSA).