Bimba di sei mesi muore nel Brindisino, dormiva con sua madre

(ANSA) - BRINDISI, 06 MAG - Una bambina di sei mesi è morta la scorsa notte in una comunità-alloggio per gestanti in provincia di Brindisi, dove viveva temporaneamente con la madre, una minorenne pugliese. A quanto si apprende, la piccola sarebbe stata trovata morta al momento del risveglio da sua madre, con la quale stava dormendo. L'ipotesi più accreditata, secondo gli investigatori, sarebbe quella della cosiddetta 'morte in culla', ovvero un decesso per cause naturali tra cui un soffocamento provocato da un rigurgito. Sul corpo della piccola non sono emersi segni di violenza.

Al momento la salma della bimba è a disposizione della Procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia. (ANSA).