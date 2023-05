Procuratore Foggia,'nessuno vuole lavorare qui,concorso vacante'

(ANSA) - BARI, 05 MAG - "A Foggia da anni ci sono meno magistrati rispetto al numero previsto anche perché nessuno vuole venire a lavorare qui. I posti carenti vengono messi a bando, ma l'ultimo concorso è ancora andato vacante. Qui la tensione sociale è fortissima e pronta a esplodere: la violenza dei reati, nonostante i tanti anni di esperienza, ci sorprende ancora". Lo ha detto Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia, nel corso dell'incontro in Corte d'appello a Bari con il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli.

"Nei prossimi anni - ha aggiunto - rischiamo di perdere ancora più magistrati, nonostante il numero dei reati commessi sia enorme: ogni anno ci sono tra le 35mila e le 40mila notizie di reato. L'anno scorso abbiamo trattato 15 casi di omicidio, 30 di tentato omicidio. E i processi ancora pendenti sono 12mila.

Si sa che c'è carenza di organico da anni ma la questione, pur trattata dal Csm in passato, non è ancora stata risolta. E rischia di peggiorare ancora".

Sul punto è intervenuto anche il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi: "Quello degli organici da colmare - ha evidenziato - è un problema comune a tutti, che il Csm dovrebbe affrontare. E sulla criminalità foggiana il consiglio deve avere il coraggio di fare scelte strategiche, è un tema sul quale bisogna avere la massima attenzione". (ANSA).