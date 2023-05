Pinelli, tasso di definizione delle pratiche del Csm su del 30%

(ANSA) - LECCE, 05 MAG - "Siamo orgogliosi del cambio di passo che stiamo registrando nel tasso di definizione delle pratiche, superiore del 30 per cento rispetto al recente passato. Un risultato che ci è stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica e che si inserisce all'interno di una nuova strategia organizzativa cui cerchiamo di dare impulso.

Il risultato è stato conseguito grazie all'impegno di tutti i consiglieri del Csm, dei magistrati segretari, del personale amministrativo del Consiglio". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, a Lecce da dove è partita questa mattina una visita che toccherà diversi uffici giudiziari pugliesi.

All'incontro, che si è svolto nella sede della Corte d'Appello erano presenti il presidente vicario della Corte, Vincenzo Scardia, e il procuratore generale, Antonio Maruccia, che hanno espresso apprezzamento per la visita. "Erano otto anni - sottolinea una nota - che un vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura non celebrava la magistratura salentina: due consiliature fa". Scardia e Maruccia - riferisce la nota - hanno valorizzato in chiave positiva la scelta dell'attuale Csm di accelerare le pratiche con un ordine dei lavori del Consiglio più serrato rispetto al passato.

Rivolto ai magistrati presenti, Pinelli ha osservato: "Vi ringrazio del vostro lavoro al servizio del Paese.

L'apprezzamento verso il nuovo ordine dei lavori del Consiglio ci conforta sul fatto che stiamo andando nella giusta direzione.

Voi, come gli altri magistrati che sto incontrando in giro per l'Italia, ci rappresentate la necessità di un Csm vicino e attento alle esigenze degli uffici". "Ce la stiamo mettendo tutta - ha concluso - per soddisfare queste attese e per fare del Consiglio un organo di alta amministrazione della giurisdizione capace di offrire un migliore servizio di giustizia ai cittadini".

Ad accompagnare Pinelli nella visita degli uffici giudiziari pugliesi - che in giornata toccherà anche Taranto, Bari e Trani - ci sono i consiglieri del Csm Genantonio Chiarelli e Maurizio Carbone, il vice segretario generale Gabriele Fiorentino ed il consigliere giuridico Andrea Apollonio. (ANSA).