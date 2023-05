Miss Mondo Italia, Gallipoli si prepara per la finale di giugno

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Per il diciannovesimo anno consecutivo sarà Gallipoli (Lecce) a ospitare la fase finale di Miss Mondo Italia, con la finalissima in programma il prossimo 11 giugno che decreterà la rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss World. Gli eventi si svilupperanno nell'arco di due settimane, a cavallo fra fine maggio e metà giugno, con tanti ospiti e manifestazioni collaterali. La prima parte della kermesse vedrà protagoniste tutte le 120 candidate al titolo, provenienti da ogni parte d'Italia, attese in Salento fra il 29 e il 30 maggio. Le aspiranti miss dovranno confrontarsi con diverse prove di abilità, al termine delle quali saranno annunciate le 50 finaliste. Di queste, 25 ragazze saranno scelte per lo show finale dell'11 giugno.

Per l'edizione 2023 gli organizzatori del concorso annunciano diverse novità. Come da tradizione, sarà il Bellavista club di corso Roma, nel cuore di Gallipoli, il quartier generale di Miss Mondo. Lo scenario naturale dell'ecoresort Le Sirene, situato nel parco naturale di Punta Pizzo, sarà invece protagonista della finalissima. A fare da sfondo allo show saranno una passerella incastonata fra le bellezze naturali del parco e la spiaggia bianchissima, con l'inconfondibile blu del mare Jonio.

In questo scenario mozzafiato le 25 finaliste, in rappresentanza delle diverse Regioni, sfileranno contendendosi l'ambita fascia e la corona del concorso. A presentare la serata sarà Simone Rugiati, noto chef e brillante conduttore televisivo oltre che scrittore. Tanti gli ospiti attesi: da Dado, comico e cabarettista dal format Mediset 'Zelig', a Roberta Faccani, solista dei Matia Bazar. E poi Fabio Mancini, modello della maison Armani, e Luca Abete, storico inviato di 'Striscia la Notizia'. Special guest, la Miss Mondo in carica, Rebecca Arnone.

La kermesse sarà seguita, oltre che dalle testate nazionali e regionali, dai canali social di Miss Mondo Italia (profili istituzionali su Facebook e Instagram). (ANSA).