Auto per disabile rubata ieri a Bari e ritrovata a Cerignola

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Un furgoncino Fiat Doblò adattato ed usato quotidianamente da una donna affetta da sclerosi multipla è stato rubato ieri sera a Bari e ritrovato oggi dai carabinieri a Cerignola, abbandonato nei pressi del Duomo. La denuncia del furto era stata fatta ieri sera stessa dai proprietari che, seguendo il segnale Gps, avevano visto che il mezzo era stato portato a Cerignola. Un'ora dopo il furto, però, il segnale si è spento e, malgrado ciò, i carabinieri con le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile e della locale Stazione, hanno setacciato la città partendo dal punto in cui il dispositivo GPS ha lanciato e allargandosi sino al centro dove il furgoncino è stato trovato abbandonato. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria.

Due anni fa la donna aveva subito lo stesso furto e, in quella circostanza, dopo gli appelli social e l'avvio di una raccolta di fondi per aiutare la famiglia a comprare un nuovo mezzo, il furgone era stato restituito con un bigliettino di scuse: "anche noi abbiamo un cuore". (ANSA).