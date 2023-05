Porto Brindisi, firmato appalto per lavori a Costa Morena

(ANSA) - BRINDISI, 04 MAG - E' stato firmato oggi il contratto d'appalto per la realizzazione di tre attraversamenti in gomma, utili a mettere in collegamento diretto il piazzale e la banchina all'interno del raccordo ferroviario di Costa Morena nel porto di Brindisi. Lo comunica in una nota l'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam). Il contratto è stato sottoscritto dal presidente dell'Adspmam, Ugo Patroni Griffi, con i rappresentanti dell'azienda 'Fenix Consorzio Stabile Scarl' che ha vinto la gara indetta dall' ente per l'esecuzione degli "interventi migliorativi e manutentivi presso il raccordo ferroviario di Costa Morena nel porto di Brindisi" che entro il 2 luglio "sarà più funzionale ed efficiente". L'intervento ha un costo di circa 815 mila euro.

Tramite la realizzazione dei tre attraversamenti carrabili saranno "migliorate funzionalità e sicurezza nell'utilizzo del piazzale di Costa Morena est", la cui parte più interna ad oggi "risulta isolata rispetto agli accosti di Testata Nord e di banchina Est, per via della presenza della vasca di colmata e del fascio di binari che si sviluppa in senso longitudinale rispetto allo sporgente".

"Il trasporto intermodale è l'anello fondamentale nella catena logistica globale, in grado - commenta Patroni Griffi - di aprire le porte ad una connessione più efficiente, sostenibile e resiliente tra i modi di trasporto. Puntiamo a rafforzare il ruolo del porto di Brindisi quale snodo competitivo e strategico nel bacino del Mediterraneo". "Un attento e costruttivo dialogo con gli operatori ci ha consentito - conclude - di individuare i bisogni e le potenzialità del sistema infrastrutturale esistente e di programmare gli interventi per rendere l'infrastruttura ancora più flessibile e integrata". (ANSA).