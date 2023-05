Maltempo, un pino cade su auto a Brindisi, illesa una donna

(ANSA) - BRINDISI, 03 MAG - Potrebbe essere stato causato dal maltempo che imperversa da ore in Puglia il cedimento di un grosso albero di pino marittimo caduto in parte su un'auto alla periferia di Brindisi. La donna a bordo è uscita illesa dal bagagliaio, anche perché un muretto ha attenutato l'impatto del pino sulla vettura. Sul posto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area dei vigili del fuoco. (ANSA).