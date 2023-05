Maltempo nel Salento, vento abbatte alberi e luminarie festa

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Un'ondata di maltempo con forti raffiche di vento e piaggia sta interessando dalla scorsa notte tutto il Salento e ha provocato l'abbattimento di alberi che hanno invaso strade e cavi elettrici. A Diso, piccolo comune del sud Salento, un intenso vortice ha determinato il crollo delle imponenti luminarie allestite per i quattro giorni di festeggiamenti iniziati il 30 aprile in onore dei santi patroni Filippo e Giacomo. I danni maggiori si sono verificati in piazza, ma hanno riguardato gran parte dell'allestimento che ricopre tutto il piccolo borgo. E' in corso il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per verificare la tenuta delle parature rimaste in piedi . La festa di Diso, la più grande del Salento, attrae ogni anno migliaia di visitatori.

Disagi e danni ci sono stati anche in altre parti della provincia e hanno richiesto interventi dei vigili del fuoco. In particolare, sulla strada provinciale Minervino - Specchia Gallone un cavo Enel è caduto sulla strada, mentre sulla Presicce-Acquarica, sull'Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lugagnano il vento ha abbattuto diversi alberi bloccando il traffico. Sempre a Miggiano i vigili del fuoco hanno liberato la linea ferrata delle ferrovie sud-est dove un grosso albero era caduto impedendo il transito dei treni. In queste ore i vigili del fuoco di Gallipoli stanno operando sulla Nardò-Avetrana per alberi sulla sede stradale e quelli di Maglie sulla litoranea Santa Cesarea terme Otranto sempre per alberi caduti sulla sede stradale. (ANSA).