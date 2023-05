Lo scrittore Cameron tra gli ospiti 'Festival delle Letterature'

(ANSA) - LECCE, 03 MAG - Mostre di fotografie, eventi con scrittori e artisti internazionali, laboratori di grafica d'arte e di editoria: è quanto propone la seconda edizione del 'Festival delle letterature' che si terrà a Lecce dal 25 al 27 maggio. Tra gli ospiti della rassegna lo scrittore statunitense Peter Cameron, Antonella Lattanzi, Antonio Pascale, Fabrizio Spucches, Enri Canaj.

L'iniziativa è organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Lecce, in collaborazione con Palcom Comunicazione e la direzione artistica è stata affidata alla scrittrice Anilda Ibrahimi. Il tema scelto per l'edizione 2023 è 'Oltre il confine delle parole' con la rassegna che si terrà nella sede dell'Accademia nel capoluogo salentino.

"Un tema pensato per un festival delle letterature al plurale e che prende vita - si legge in una nota - in un luogo di formazione per giovani artisti, dove il 'confine' non è la linea che traccia ma il limite da valicare per consacrare le differenze e creare uno spazio comune di co-esistenza".

Per la letteratura tra gli eventi più attesi quello con Cameron, noto al grande pubblico per il romanzo 'Un giorno questo dolore ti sarà utile' da cui è stato tratto l'omonimo film, che a Lecce presenterà il suo libro 'Che cosa fa la gente tutto il giorno?' (Adelphi), sabato 27 maggio alle ore 20.

Una sezione del festival è dedicata al fumetto con mostre e workshop. Poi ci saranno incontri e seminari, anche per la formazione degli studenti. (ANSA).