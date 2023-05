Bari ospiterà 'Aice 2024', evento mondiale di Zone franche e Zes

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Si terrà, per la prima volta in Italia, a Bari, dal 27 al 29 maggio 2024 la decima edizione dell'evento mondiale 'Aice 2024' delle oltre 4.500 Zes (zone economiche speciali) e delle 2.260 Zone franche di 140 Paesi di tutto il mondo. Ad essere premiata è stata infatti la candidatura della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise avanzata in occasione della convention internazionale annuale della 'World free zones organization,' che si è tenuta a Dubai.

Aice è la conferenza mondiale e il principale evento internazionale delle Zes e delle Zone franche - sul tema dello sviluppo economico, infrastrutturale e occupazionale - e riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, gli investitori, i Ceo di importanti multinazionali e gli esperti di tutto il mondo. "Siamo oltremodo felici per questo importantissimo successo internazionale, che dà lustro all'Italia e rappresenterà - ha dichiarato il commissario straordinario del governo per la Zes Adriatica Interregionale Puglia- Molise, Manlio Guadagnuolo - una grandissima opportunità di sviluppo economico, infrastrutturale e occupazionale per tutte le Zes italiane e per l'intero nostro Paese".

A sostegno della candidatura della Zes Adriatica si è schierato il governo italiano, oltre ad una serie di autorità locali tra cui i presidenti di Puglia e Molise, il sindaco di Bari, ed il presidente dell'autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. (ANSA).