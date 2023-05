Ron domenica a Trani per conoscere le origini della sua famiglia

(ANSA) - BARI, 02 MAG - Aveva espresso il desiderio di conoscere quella parte della sua famiglia che risiede a Trani, città pugliese da cui suo nonno paterno Domenico partì in cerca di futuro verso il nord Italia. E domenica prossima Rosalino Cellamare, in arte Ron, sarà proprio a Trani dove gli sarà consegnato l'albero genealogico che ricostruisce il suo passato famigliare. L'iniziativa arriva dopo che il cantante, in una intervista rilasciata a una testata regionale, aveva parlato delle radici pugliesi della sua famiglia e della voglia di conoscere chi ancora abita a Trani. Ad accontentarlo ci ha pensato il Comune che non solo ha spulciato archivi e anagrafe riuscendo a ricostruire l'elenco dei suoi antenati andando indietro nel tempo di tre secoli ma anche a cercare e contattare alcuni dei suoi parenti che ancora risiedono in città.

Domenica, all'indomani della chiusura del tour teatrale del cantante in programma sabato a Monopoli (Bari), Ron sarà a Palazzo Beltrani. "La mia famiglia arriva da un mondo che non conosco ma che c'è stato e che sarà stato sicuramente meraviglioso com'è il cuore della Puglia, che mi emoziona ogni volta che ci vado", aveva dichiarato l'artista che ha dedicato l'album 'Sono un figlio' al papà Savino. (ANSA).