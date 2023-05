Record di presenze alle Grotte di Castellana, +45% nel 2023

(ANSA) - BARI, 02 MAG - Sono circa 8.500 i turisti che hanno raggiunto le Grotte di Castellana per il fine settimana del primo maggio, oltre 9.600 i turisti registrati dal 22 al 25 aprile. Dall'inizio dell'anno il numero dei turisti registrati, rispetto al 2022, è quasi raddoppiato; 13.808 i turisti in più per il solo mese di aprile. Gli ingressi alle Grotte - è detto in una nota - sono aumentati del 45%, le prenotazioni online dell'82 per cento rispetto al 2022. In forte aumento (+78%), grazie all'invio di oltre 28mila lettere dirette agli Istituti scolastici di tutta Italia, le visite delle scolaresche - per il sito carsico e per "Hell in the Cave" - e le prenotazioni dei laboratori riservati alle scuole di ogni ordine e grado.

"Questa è la dimostrazione che il sito carsico sta funzionando bene tanto da portarci risultati evidenti - spiega il presidente delle Grotte di Castellana srl, Francesco Manghisi -. In questi ultimi mesi ci siamo sforzati di ottimizzare l'organizzazione per dare ai visitatori il massimo comfort e il minor disagio possibile. Ad esempio abbiamo spinto molto sulle prenotazioni online per fare in modo che il turista attenda il meno possibile, e abbiamo contattato tutte le scuole d'Italia per far sapere loro che le Grotte di Castellana restano un punto di riferimento importante per la cultura del territorio e non solo. Lavoriamo tutti i mesi come se fossimo nel clou della stagione turistica". (ANSA).