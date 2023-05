Primo maggio: Decaro, festa lavoro ma anche di diritti e libertà

(ANSA) - BARI, 01 MAG - "Oggi è la festa del lavoro e deve essere anche la festa dei diritti e della libertà, ma purtroppo il lavoro spesso non collima con diritti e libertà". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, partecipando all'iniziativa della Cgil a Bari durante la quale è stata deposta una corona di fiori dinanzi alla lapide che ricorda il sindacalista Giuseppe Di Vittorio e la difesa della Camera del lavoro dall' assalto squadrista nel 1922.

"Proviamo a pensare al fatto che - ha aggiunto Decaro - spesso il lavoro è soggetto a ricatti, le donne che devono scegliere fra il lavoro e la famiglia, i lavoratori precari che devono scegliere tra la dignità e il lavoro, molti operai che devono scegliere tra il lavoro e la sicurezza e a volte tra il lavoro e la vita". "Noi dobbiamo togliere da questi ricatti i lavoratori, lo dobbiamo fare insieme, ognuno per la propria parte, le istituzioni, i sindacati, le associazioni di categoria, gli stessi lavoratori. Contemporaneamente dobbiamo pensare a chi il lavoro non ce l'ha o a chi rischia di perderlo e purtroppo sono tante le crisi aziendali anche nella nostra città". "C'è una situazione - ha proseguito - che vede una divaricazione, da un lato tante aziende soprattutto nel settore della information technology, ma anche aziende produttive che si insediano nella nostra città, e dall'altro lato ci sono aziende che vanno in crisi, penso all'OM carrelli a Baritech, e noi non riusciamo ancora a dare risposte a quelle persone che non devono perdere la speranza, perchè insieme dobbiamo cercare di recuperare la loro possibilità di tornare al lavoro". (ANSA).