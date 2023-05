1 maggio: concertone Taranto sotto la pioggia

(ANSA) - TARANTO, 01 MAG - La pioggia era attesa ed è arriva puntuale, limitando l'afflusso del pubblico al concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. L'evento è iniziato al parco archeologico delle Mura Greche, location storica della manifestazione, giunta quest'anno alla decima edizione. I tre direttori artistici Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci già ieri, annunciando il via libera da parte della Commissione provinciale di pubblico spettacolo, avevano invitato gli spettatori ad attrezzarsi con scarponi, k-way e ombrelli. Ma ora gli organizzatori stanno valutando di spostare una parte dell'evento in altre location. Si registra intanto la defezione della cantante Francesca Michielin, che ha annunciato il forfeit con un post su social "per un piccolo stop di salute".

Come di consueto la scaletta prevede l'alternarsi delle esibizioni dei cantanti e i momenti di denuncia di attivisti provenienti da tutta Italia. Alcune decine di persone, munite di ombrelli, hanno raggiunto il parco archeologico delle mura greche, ballando sotto la pioggia al ritmo della musica proposta dal palco dal dee jee Luca De Gennaro. La conduzione è affidata a Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera. L'evento quest'anno è incentrato sul tema della libertà, concetto ripreso dalla giornalista e scrittrice tarantina Valentina Petrini, che ha parlato della vicenda ex Ilva e dei problemi legati all'inquinamento e all'emergenza ambientale e sanitaria, del conflitto tra salute e lavoro. "Parliamo da Taranto - ha detto - per mandare un messaggio a tutta l'Italia. I morti pet l'inquinamento sono come i caduti sul lavoro. I diritti costano quando vengono calpestati. Non è possibile restare in silenzio e rimanere indifferenti". (ANSA).