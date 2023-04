Valditara, "ci saranno ore scolastiche di educazione alimentare"

(ANSA) - BARI, 29 APR - "Il protocollo non riguarda solo la qualità del cibo nelle mense, ma anche il tema dell'educazione alimentare nelle scuole. E' una collaborazione che si svilupperà anche con un'iniziativa a favore di tutti i docenti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita al Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari. "Ci saranno ore scolastiche dedicate all'educazione alimentare", ha inoltre annunciato il ministro.

Proprio oggi è prevista la firma di un protocollo di intesa fra ministero e Coldiretti con l'obiettivo di garantire prodotti del territorio a chilometro zero per valorizzare gli elementi culturali legati al cibo. "L'educazione alimentare è fondamentale per prevenire i rischi per la salute - ha aggiunto - per garantire una crescita sana e tutelare anche l'ambiente".

"Noi - ha proseguito il Valditara - puntiamo molto all'educazione della cittadinanza. Abbiamo fatto un accordo con il ministero dei Trasporti e quello dell'Interno in tema di educazione stradale, un grandissimo tema perché - ha concluso il ministro - gli incidenti stradali sono la prima causa di morte fra i giovani". (ANSA).