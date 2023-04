In Puglia contagi Covid in calo ma sale il numero dei ricoveri

(ANSA) - BARI, 29 APR - I contagi Covid-19 in Puglia sono tornati a calare dopo il rialzo della settimana scorsa ma c'è un lieve aumento di persone ricoverate nei reparti di Medicina. E' quanto emerge dal rapporto settimanale dell'Istituto superiore della Sanità: nella settimana dal 21 al 27 aprile, l'incidenza è stata pari a 35,6 casi ogni 100mila residenti contro i 44,7 della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei posti letto in Medicina Covid però sale sopra la media nazionale: 5,4% contro 4,7%, mentre nelle terapie intensive la percentuale è dello 0,9% in media con il resto del Paese. (ANSA).