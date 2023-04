Agricoltura: Prandini, Europa garantisca reciprocità regole

(ANSA) - BARI, 29 APR - "All'Europa chiediamo di adottare il principio di reciprocità: le regole che vengono imposte alle nostre imprese agricole devono essere le stesse che favoriscono o vietano l'ingresso di prodotti provenienti da altri Paesi, dove quelle stesse regole non vengono applicate. In un mercato assolutamente libero vogliamo che non ci sia una forma di concorrenza sleale". Lo ha detto il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, visitando il Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari.

Prandini ha evidenziato inoltre che occorre valorizzare "il reddito degli agricoltori, che per troppi decenni è stato totalmente cancellato ed è il motivo per il quale anche in tante aree, soprattutto quelle interne, perdiamo superficie lavorata che può produrre cibo". (ANSA).