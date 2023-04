Agricoltura: Fitto, 'l'Europa rispetti la filiera alimentare'

(ANSA) - BARI, 29 APR - "All'Europa dobbiamo chiedere di rispettare con forza quella che è una delle filiere più importanti della nostra economia e che rappresenta per il nostro Paese un grande vanto: la filiera alimentare. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine di una visita al Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari.

"Il nostro governo, con il ministro Lollobrigida - ha proseguito Fitto - è stato promotore, primo governo in assoluto fra tutti, a predisporre una risposta di sistema perché avere approvato un disegno di legge contro il cibo sintetico va in questa direzione".

Secondo Fitto, bisogna "cercare di creare le condizioni per rafforzare lo sforzo che tanti imprenditori agricoli stanno portando avanti sia sul terreno della capacità di innovarsi sia cercando di valorizzare la qualità della formazione, e la sensibilizzazione dei giovani. Questa iniziativa di Coldiretti - ha concluso il ministro - è una sintesi perfetta di un programma che deve essere portato avanti". (ANSA).