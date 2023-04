Agricoltura: Decaro, "rapporto fra città e campagna importante"

(ANSA) - BARI, 29 APR - "È un legame ormai antico quello con la Coldiretti e testimonia che la città e la campagna non sono due entità diverse: il rapporto fra città e campagna è importante, rispetto a tanti temi" come "la produzione locale, il contrasto allo spreco di cibo, alla sana alimentazione, alla tutela della terra e del mare". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, visitando il Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari.

Parlando della manifestazione nazionale cominciata nel capoluogo pugliese, Decaro ha aggiunto che "affrontiamo tre giorni in cui ci saranno incontri, dibattiti istituzionali, approfondimenti tecnici, scientifici e momenti di intrattenimento con le tante persone che arrivano da più parti e vengono a conoscere la città di Bari". (ANSA).