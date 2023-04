Uomo ucciso a coltellate nel Barese, fermato un 28enne

(ANSA) - BITONTO, 28 APR - Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei. La vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto. E' accaduto in via Bellini, strada a ridosso del centro storico. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato - coordinati dal pm di Bari, Desirée Digeronimo - che hanno sottoposto a fermo per omicidio volontario un 28enne cubano con ilquale il 50enne avrebbe avuto una violenta discussione. (ANSA).