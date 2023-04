Scontro nel Barese: funerali, quattro bare bianche affiancate

(ANSA) - BITONTO, 28 APR - Quattro bare bianche affiancate adornate da fiori e fotografie, in una chiesa gremita, con molta gente che è rimasta sul sagrato. Sono in corso a Bitonto nella Basilica dei Santi Medici di Bitonto i funerali dei quattro ragazzi morti la sera del 25 aprile in uno scontro frontale lungo la provinciale 231 tra Modugno e Bitonto.

"È un momento di grande mestizia e sofferenza per tutti, in particolare per le famiglie di questi giovani", ha detto l'arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano, che celebra la messa, "apriamo il cuore al mistero della vita e della morte attraverso l'incontro con Cristo, che è con noi ed è stato con ciascuno di loro quella notte". Le vittime viaggiavano a bordo di una stessa auto. La più giovane di loro, Lucrezia Natale, aveva 16 anni. Gli altri sono Tommaso Ricci di 23 anni, Floriana Fallacara di 20 anni, e Alessandro Viesti di 24 anni.

Alla cerimonia partecipano anche il sindaco, Francesco Paolo Ricci che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. (ANSA).