Parte da Bari 'Viaggio Banca d'Italia', Decaro accoglie Visco

(ANSA) - BARI, 28 APR - Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha accolto a palazzo di città il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel capoluogo pugliese per partecipare alla prima tappa del progetto 'In viaggio con la Banca d'Italia', un percorso per diffondere la conoscenza della cultura finanziaria.

Visco ha firmato l'albo d'onore del Comune, sul quale ha scritto di essere "particolarmente lieto di iniziare il nostro viaggio da questa splendida città". Con Decaro il governatore di Bankitalia ha poi incontrato alcuni sindaci dei Comuni della provincia di Bari con cui hanno discusso di turismo e Pnrr.

Infine a Visco è stata donata la sacra manna di San Nicola, partono della città.

Il primo appuntamento del tour di Bankitalia, che attraverserà il paese, sarà ospitato alle ore 11 nel teatro comunale Piccinni: interverranno il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, il sindaco Decaro, il direttore della filiale di Bari della Banca d'Italia, Sergio Magarelli, e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Seguirà una tavola rotonda con il capo del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia Magda Bianco, il capo del servizio Strumenti e Servizi di pagamento al dettaglio della Banca d'Italia Paola Giucca, e Paola Ansuini del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia. Concluderà i lavori Alessandro Laterza, amministratore delegato di Editori Laterza. (ANSA).