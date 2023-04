Morto Magrone: sindaco Modugno, 'uomo di indiscutibile moralità'

(ANSA) - BARI, 28 APR - "Il sindaco Magrone, sotto un'apparente corazza, sapeva essere uomo di grande allegria, estrema profondità ed indiscutibile moralità". E' il messaggio di cordoglio che il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha postato su facebook ricordando il suo predecessore, Nicola Magrone morto oggi. Bonasia cita una frase che Magrone gli disse al passaggio di consegne e che dice di portare "ancora nel cuore": "È dura lasciare questo ruolo, questa fascia; mi dispiace aver perduto questo clima che avevo nella mia vita, ma poi guardo te e penso… meglio così".

"Oggi lo salutiamo - aggiunge - ringraziandolo per l'impegno che ha profuso negli anni in cui ha guidato la nostra città e soprattutto per l'intensa e integerrima attività come uomo di legge. Il suo contributo straordinario come magistrato a presidio di legalità, resterà per sempre un faro di speranza ed un esempio da seguire". "Piangiamo la sua perdita - conclude - ma celebriamo il suo impegno nell'aver reso la nostra terra un posto migliore". (ANSA).