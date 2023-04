Morto Magrone: Decaro, 'perdiamo personalità di grande valore'

(ANSA) - BARI, 28 APR - "Non solo la comunità di Modugno ma l'intera area metropolitana perde una personalità di grande valore che ha dedicato la sua vita al servizio della legge e a difesa della Costituzione. Nicola Magrone è stato un magistrato che ha fatto del rigore e del rispetto delle regole uno stile di vita tanto da fare di questi i capisaldi del suo impegno da amministratore locale. Tante sono le battaglie che ci hanno visto impegnati insieme a difesa dell' ambiente e a tutela della salute. Di lui conserverò il ricordo di un sindaco rigoroso, appassionato della cosa pubblica e amante della sua comunità. A lui oggi vorrei dire grazie per l'esempio che in tante occasioni ha dato a tutti noi e per aver lavorato con la grande famiglia dei sindaci dell'area metropolitana di Bari". Lo afferma in una nota di cordoglio il sindaco di Bari, Antonio Decaro. (ANSA).