Incendio distrugge lido nel Brindisino, indagano i carabinieri

(ANSA) - BRINDISI, 28 APR - Un incendio sulle cui cause sono in corso indagini è divampato nella tarda serata di ieri all'interno di uno stabilimento balneare a Torre Canne, lungo il litorale di Fasano (Brindisi). Per domare le fiamme hanno lavorato per ore i vigili del fuoco. Gravi i danni che si sono verificati alle strutture del lido, che nei prossimi giorni avrebbe dovuto inaugurare la stagione turistica. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Fasano. (ANSA).