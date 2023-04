Università: consegnato premio di laurea 'Giuseppe Castellaneta'

(ANSA) - BARI, 27 APR - In omaggio alla figura dell'avvocato penalista barese Giuseppe Castellaneta questo pomeriggio a Bari è stato consegnato il premio di laurea intitolato al legale scomparso il 6 novembre 2005. Un appuntamento fortemente voluto dalla famiglia e dedicato a giovani studenti dell'università Aldo Moro di Bari che abbiano elaborato una tesi sui settori della emarginazione sociale o del volontariato. Il riconoscimento è stato consegnato a Francesco Ozioso, che ha ricevuto la pergamena dalle mani della moglie dell'avvocato, Virginia Ambruosi, e del figlio, Giovanni Castellaneta.

L'appuntamento è stata l'occasione per ricordare il legale, ma anche per approfondire temi delicati, come quello dell'accoglienza e del soccorso in mare e quello della condizione dei detenuti nelle carceri italiane. Proprio a questi argomenti è stato dedicato l'incontro-dibattito "Costituzione, diritto internazionale, obbligo di soccorso in mare". Presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il procuratore generale facente funzione di Bari Angela Tomasicchio, il presidente del Tribunale di Bari Alfonso Maria Pappalardo, il presidente dell'Ordine provinciale degli avvocati Salvatore D'Aluiso e il presidente di Sos Méditerranée Alessandro Porro. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha inviato un messaggio di saluto.

"Sono qui per un debito di amicizia nei confronti dell'avvocato Castellaneta e della sua famiglia - ha detto Emiliano -. Lui era un comunista dotato di grandissima ironia, un binomio molto raro". Il governatore ha ricordato "un uomo molto rigoroso in udienza, ma anche molto ironico, capace di declinare ogni battuta nel nostro dialetto". Pappalardo ha invece descritto Castellaneta come "un avvocato penalista garantista". Alla consegna del premio Virginia Ambruosi ha sottolineato "la densità della riflessione critica ma anche la scelta di mettere al centro l'uomo come persona". (ANSA).