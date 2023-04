Una convenzione tra Prefettura di Potenza e Università di Bari

(ANSA) - POTENZA, 27 APR - "Nonostante gli oltre 200 anni di storia alle spalle, mi capita personalmente di verificare che tanti giovani universitari non conoscono, se non marginalmente, competenze e tipologia del lavoro svolto dalle Prefetture che, per questo, non sempre vengono prese in considerazione nella scelta del percorso post universitario". Lo ha evidenziato - in una nota - il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il quale ha sottoscritto con il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" una convenzione "per l'avvio di tirocini curriculari di formazione e di orientamento".

Nel comunicato diffuso dalla prefettura potentina, è specificato che "con l'intesa sottoscritta, valida per un triennio e rinnovabile", Prefettura e Uniba "hanno condiviso l'obiettivo di incoraggiare gli studenti universitari - laureandi, laureati o iscritti a master - ad arricchire la propria esperienza formativa mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, per scelte professionali consapevoli. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari redigerà, quindi, progetti individuali che verranno realizzati presso il Palazzo di Governo di Potenza, sotto forma di tirocini formativi e curriculari".

"I giovani studenti che giungeranno in Prefettura, affiancati da esperti colleghi in servizio - ha aggiunto Campanaro - verranno stimolati e coinvolti nei diversi processi lavorativi di questa Istituzione, da quelli dell'accoglienza dei migranti, a quelli estremamente attuali del monitoraggio sui finanziamenti del Pnrr., a quelli in tema di ordine e sicurezza pubblica, per citarne solo alcuni". (ANSA).