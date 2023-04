Torna il Primo maggio barese fra musica, sport e cultura

(ANSA) - BARI, 26 APR - Quattro giorni di eventi, dal 28 aprile al primo maggio, fra musica, enogastronomia, moda vintage, arte, sport e giochi per i bambini. E' la grande festa del Primo maggio barese che torna, a partire da venerdì, con la quarta edizione ospitata nel parco cittadino di largo 2 Giugno, a Bari. I primi tre giorni saranno dedicati all'area food, a cura di Gnam. Mentre il primo maggio, giorno clou, il parco si animerà dalle 10 alle 24 con i tre palchi allestiti per ospitare concerti e attività collaterali. La presentazione è avvenuta questa mattina, nella sede del Comune di Bari, alla presenza del sindaco Antonio Decaro. Presenti, fra gli altri, gli organizzatori Alessio Artuso e Alice Bergamin, oltre al direttore artistico Andrea Fiorito. Sul palco principale si alterneranno artisti come Samuel, il frontman dei Subsonica, la giovanissima rockband Redroom, che ha aperto la tappa barese dei Maneskin, e i Folkabbestia. Il Barmaster stage sarà dedicato alla musica elettronica, mentre sul Gutter stage si esibiranno artisti come i dj pugliesi Sgamo e Mista P.

"Tutto è iniziato come una festa privata - ha ricordato Decaro -. Con il tempo questa manifestazione è diventata un evento pubblico. Il tema centrale sarà il lavoro, e saranno presenti anche le organizzazioni sindacali, ma sarà anche un momento di svago in un luogo che di solito non è utilizzato per i grandi eventi". Fra le attività collaterali ci saranno il market vintage, i tornei di basket, le lezioni di yoga, il teatrino delle marionette con "Biancaneve e i sette nani" e i laboratori sulla carta pesta. "Abbiamo creduto fin da subito a questa manifestazione - ha aggiunto Artuso - perché contribuisce ad arricchire il cartellone di eventi per cittadini e turisti".

